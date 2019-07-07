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haberleri! Fenerbahçe'den 'a bir transfer çalımı daha

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı lacivertliler Vedat Muric'i kadrosuna katmak için Rizespor ile anlaştı ve ezeli rakibi 'a tarihi bir transfer çalımı atmak üzere... Sarı lacivertlilerden Galatasaray'ı şoke edecek bir transfer hamlesi daha geldi. Fenerbahçe, 'in kadrosunda görmeyi çok istediği Süper Lig'in bir başka yıldızıyla daha anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.7.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 10:18
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha

gündemine damga vuran Vedat Muriç derbisinde dün de yeni gelişmeler yaşandı. Ezeli rakipler; Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü için bu kez de sarı-lacivertli kulüp öne geçti. Galatasaray, bonservisi için 3 milyon 750 bin Euro artı 1 futbolcudan kapıyı açıp 4 milyon Euro'ya çıkmış, Cimbom'a gitmek isteyen Muriç de kendisini bırakmayan yönetimine sosyal medyadan rest çekip, kulübüyle transfer tercihleri ayrı olduğundan sözleşmesi bitene kadar Rize'de kalacağını açıklamıştı. Ancak Ersun Yanal'ın girişimleriyle F.Bahçe, Vedat'ı ikna etmeye çok yaklaştı. 25 yaşındaki oyuncunun Kanarya'ya sıcak baktığı ve rotasını Kadıköy'e çevirdiği öğrenildi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha
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