Son Dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'nin yeni transferi bu akşam geliyor!

Fenerbahçe transferde son dakika bombalarını üst üste patlatmaya devam ediyor... Galatasaray ile girdiği Vedat Muriç rekabetinden galip ayrılan sarı lacivertliler, Kosovalı golcünün transferini bugün resmen açıklamıştı... Fenerbahçe Muriç'ten sonra bir transferi daha bitirdi... İşte son dakika haberine göre bu akşam İstanbul'a gelecek o futbolcu...
Giriş Tarihi: 7.7.2019 17:22Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 17:22
Fenerbahçe, Vedat Muriç'in ardından bir transfere daha imza atmak üzere. Sarı lacivertliler yeni transferini bu akşam İstanbul'a getiriyor...