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haberleri! Fenerbahçe'nin yeni transferi bu akşam geliyor!

transferde bombalarını üst üste patlatmaya devam ediyor... Galatasaray ile girdiği Vedat Muriç rekabetinden galip ayrılan sarı lacivertliler, Kosovalı golcünün transferini bugün resmen açıklamıştı... Fenerbahçe Muriç'ten sonra bir transferi daha bitirdi... İşte son dakika haberine göre bu akşam İstanbul'a gelecek o futbolcu...

Giriş Tarihi: 7.7.2019 17:22 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 17:22
Son Dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'nin yeni transferi bu akşam geliyor!

Fenerbahçe, Vedat Muriç'in ardından bir transfere daha imza atmak üzere. Sarı lacivertliler yeni transferini bu akşam İstanbul'a getiriyor...

İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Son Dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'nin yeni transferi bu akşam geliyor!
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