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transfer haberleri: , 'ın dinamosunu transfer ediyor! Ersun Yanal istedi anlaşma tamam...

Transfer gündeminden gelişmeleri saatler geçtikçe artıyor. Günlerdir konuşulan Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in 'ye imzası artık an meselesi. Rizespor başkanı Hasan Kartal da yaptığı açıklama ile; kendilerinin Fenerbahçe ile anlaştıklarını artık oyuncunun anlaşmalarını beklediklerini ifade etti. Öte yandan Fenerbahçe'nin 'a karşı bir çalım daha atacağı öğrenildi. Geçtiğimiz yıl Galatasaray forması giyen yıldız isim Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın çok istediği Ninga transferi yakın mı? İşte son dakika transfer operasyonu haberleri...

Giriş Tarihi: 7.7.2019 12:56
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, Galatasaray'ın dinamosunu transfer ediyor! Ersun Yanal istedi anlaşma tamam...

ile arasındaki rekabet yeşil sahanın dışında transfer operasyonlarında da tüm hızıyla sürüyor. Önce Vedat Muriç sonra Deniz Türüç transferlerinde avantajlı durumda bulunan Fenerbahçe'de az önce gelen bilgisiyle Vedat Muriç ile anlaşıldığı da gündeme geldi. Galatasaray'ın şampiyonluklarında da büyük bir emeği olan yıldız orta saha oyuncusu gelecek sezon Fenerbahçe'de mi forma giyecek? Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal özellikle o ismi çok istiyor, işte üç büyüklerden ...

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, Galatasaray'ın dinamosunu transfer ediyor! Ersun Yanal istedi anlaşma tamam...
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