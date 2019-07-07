Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, Galatasaray'ın dinamosunu transfer ediyor! Ersun Yanal istedi anlaşma tamam...

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet yeşil sahanın dışında transfer operasyonlarında da tüm hızıyla sürüyor. Önce Vedat Muriç sonra Deniz Türüç transferlerinde avantajlı durumda bulunan Fenerbahçe'de az önce gelen son dakika bilgisiyle Vedat Muriç ile anlaşıldığı da gündeme geldi. Galatasaray'ın şampiyonluklarında da büyük bir emeği olan yıldız orta saha oyuncusu gelecek sezon Fenerbahçe'de mi forma giyecek? Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal özellikle o ismi çok istiyor, işte üç büyüklerden son dakika transfer haberleri...

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