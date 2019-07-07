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ve 'den ortak adım

, 'na, kapatılan U21 Ligi yerine Rezerv Lig kurulması yönünde başvuruda bulundu. Bordo-mavililerin bu teklifine de destek verdi.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2019
Trabzonspor ve Fenerbahçe'den ortak adım

Trabzonspor, gelecek sezon yabancı sayısının azalma ihtimali karşısında genç oyunculara yatırım yaparak, geleceğin kadrosunu kurma kararı almıştı.

Bordo-mavililer, kapatılan U21 Ligi kadrosunda bulunan ve boşta kalan genç oyuncularla birlikte yeni genç takviyelerini de düşünerek Türkiye Futbol Federasyonu'na Rezerv Lig kurma talebinde bulundu.

Bu talebe Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor kulüplerinin de destek verdiği öğrenildi. Diğer kulüplerin ise konuyla ilgili durum değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Trabzonspor, başvurunun kabul edilmesi durumunda tüm oyuncularını kendi kontrolünde oynatmayı planlıyor.

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Trabzonspor ve Fenerbahçe'den ortak adım
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