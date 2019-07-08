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Başakşehir'de Azubuike tamam, Awaziem yolda

, 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardığı Okechukwu Azubuike'yi bu hafta içinde açıklamaya hazırlanıyor. Turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör 'un raporu doğrultusunda 'i de renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2019 11:06
Başakşehir'de Azubuike tamam, Awaziem yolda

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için uğraş veriyor. Şu ana kadar Fredrik Gulbrandsen, Muhammet Demir, Furkan Soyalp ve Aziz Eraltay'ı renklerine bağlayan turuncu-lacivertliler, Okan Buruk'un eski öğrencisi Azubuike ve kulübü Pyramids ile de 1 yıllık kiralık anlaşmaya vardı. Başakşehir'in, hafta içinde bu transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

SIRADA AWAZİEM VAR

Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, Azubuike'nin ardından bir diğer eski öğrencisi Chidozie Awaziem için de yönetime olumlu rapor verdi. Stoper mevkine şartların oluşması halinde en az iki transfer isteyen Buruk'un ilk tercihi Rizespor'da beraber çalıştığı 22 yaşındaki defans oyuncusu Awaziem. Yönetim de bu doğrultuda başarılı futbolcunun kulübü Porto ile görüşmelere başladı. Kiralık olarak transfer edilmesi planlanan oyuncunun kendisi ve kulübüyle ilk temas olumlu geçti. Başakşehir, Nijeryalı futbolcuyu bir an önce kadrosuna katıp kamp çalışmalarına yetiştirmek istiyor.

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Başakşehir'de Azubuike tamam, Awaziem yolda
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