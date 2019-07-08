Caner Osmanpaşa Sivasspor'da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, beşinci transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen Caner Osmanpaşa ile anlaştı. Caner Osmanpaşa, Başkan Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

15 Ocak 1988'de Trabzon'da dünya gelen Caner Osmanpaşa, Akçaabat Sebatspor altyapısında futbola başladı. Ardından Orduspor, Denizlispor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor formalarını giyen 31 yaşındaki futbolcu, 2015 yılından beri Akhisar Belediyespor'da oynuyordu.

Sivasspor daha önce Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano'yu renklerine bağlamıştı.

SİVASSPOR'UN BOLU KAMPI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kampın üçüncü gününde öğlen saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Kırmızı-beyazlıların kamp için bulunduğu otelin sahasında dayanıklılık koşusu yapan futbolcular daha sonra koordinasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Antrenmanda askerden dönen Uğur Çiftçi de yer aldı.



Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarını saat 18.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.