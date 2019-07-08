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Eski Fenerbahçeli , yolunda

Al-Ahli’den ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu , eski külübü ’den olumsuz yanıt alınca 'a önerildi. Tecrübeli orta saha için son kararı Abdullah Avcı verecek.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2019
Eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Beşiktaş yolunda

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, kulüplere yabancı futbolcu sınırlaması getirdi. Bunun üzerine Al-Ahli, Fenerbahçe'den transfer ettiği Josef de Souza'dan kendisine kulüp bulmasını istedi. Önce Fenerbahçe'nin kapısını çalan Brezilyalı yıldızın temsilcileri sarı-lacivertlilerden "Orta saha için düşündüğümüz farklı isimler var" yanıtını alınca rotayı Beşiktaş'a çevirdi.

Yapılan görüşmede, 30 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takıma gelebileceği belirtildi. Beşiktaş cephesi ise olumlu ya da olumsuz yanıt vermedi. Başkan Fikret Orman ve ekibi, bu konudaki kararı teknik direktör Abdullah Avcı'ya bıraktı. Avcı'nın olumlu görüş bildirmesi halinde, Josef de Souza için resmi görüşmelerin başlatılacağı belirtildi.

2015 yılında Sao Paulo'dan Fenerbahçe'ye transfer olup 3 sezon sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı orta saha, geçen sezon başında 12 milyon Euro ücret ile Al-Ahli'nin yolunu tutmuştu.

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Eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Beşiktaş yolunda
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