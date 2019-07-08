İşte Fenerbahçe - Vedat Muriç transferinin perde arkası! Ersun Yanal o sözlerle ikna etti

Transfer önceki gece yarısı sonuçlandı. Kulüpte imzalar atıldı, Kosovalı golcü tanıtım videosu için formasını giyip poz verdi

'Türkiye'nin en büyük ailesine hoş geldin. Ait olunacak en güzel yer, giyilecek en güzel forma' içerikli video ile transfer resmen ilan edildi

Operasyonun bitmesinde Ersun Yanal aktif rol oynadı. Yanal, hayran olduğu oyuncuya "Benim 1. golcüm olacaksın, seni çok istiyorum" dedi

Türkiye'nin gündemini yaklaşık 2.5 aydır meşgul eden Vedat Muriqi transferi dün itibariyle sonuçlandı… İlk olarak SABAH'ın 25 Nisan Perşembe günü okurlarına 'Vedat Muriqi Fenerbahçe'de' başlığı ile duyurduğu haber dün saatler 13.57'yi gösterdiğinde sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından attığı 'ateş' emojili tweetle taraftara müjdelendi. Bu mesajın ardından Muriqi'nin 4 yıllığına Fenerbahçe ile anlaştığını duyuran video geldi. Sarı-lacivertliler "Biz Fenerbahçe'yiz" vurgusu yaparak adeta ezeli rakibi Galatasaray'a 'İstersek alırız" mesajı verdi.

2 MILYON EURO ÜCRET ALACAK

Bu düelloda Vedat'ın sarı-lacivertlileri tercih etmesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal aktif rol oynadı. Yanal, Kosovalı golcüye, "Benim takımdaki birinci golcüm olacaksın. Sana inanıyorum ve seni takımımda görmeyi çok istiyorum" dedi. Vedat da menajeri Haluk Canatar'la gerçekleştirdiği görüşmede bu diyalogun kendisini etkilediğini söyledi. 25 yaşındaki santrfor Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon Euro kazanacak. Galatasaray'ın ise Vedat'a sunduğu teklifin 1.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.

2.5 AYDA NELER YAŞANDI?

F.Bahçe, Nisan ayında Rize yönetimiyle Vedat transferi için ilk görüşmeyi yaptı. Taraflar el sıkıştı.

Sarı-lacivertliler, UEFA kriterleri nedeniyle beklemeye geçerken Galatasaray devreye girdi.

İki ezeli rakibin Vedat'ı istemesi Ç.Rize Kulübü'nün iştahını kabarttı.

Mavi-yeşilliler, bu transferden en kârlı şekilde çıkmak için beklemeye geçti.

Fenerbahçe, para yanında oyuncu takası ile transferi yeniden ateşledi.

Vedat'ın menajeri Haluk Canatar, G.Saray'a söz verdiklerini ve bu sözden dönemeyeceklerini söyledi.

Ve dün itibariyle Fenerbahçe, Vedat'ı resmen renklerine bağladı.

HEM RİZE HEM DE VEDAT KAZANDI

VEDAT Muriqi Fenerbahçe'den 4 yıl için 8 milyon Euro (yaklaşık 50 milyon TL) alacak. Oyuncunun alacağı para gol başı ve maç başı ücretleriyle artacak. Kulübü Rizespor ise 3.5 milyon Euro bonservis ücretinin yanı sıra Oğuz Kağan (kiralık), Mahsun Çapkan (kiralık), Tarık Çetin (Bonservis) ve henüz netleşmeyen bir oyuncuyu daha bonservisiyle kadrosuna katarak önemli bir transfer başarısına imza attı.

MURİQİ TRANSFERİ İÇİN NE DEDİLER?

Para her şeyi unutturur

VEDAT Fenerbahçe'ye hayırlı olsun öncelikle... İki değerli kulüp 1.5 aydır bu transfer için çabalıyor. Sanki başka oyuncu kalmamış gibi. Oyuncular "Ben oraya gitmem", menajerler "Söz verdik" deseler de bir kulüp diğerinden fazla verirse her şey unutulur. Armalar öpülür ve çocukluğumun takımına geldim denir.. Fenerbahçe iyi bir transfer yaptı ama Galatasaray'ın da üzülecek bir durumu yok. Rizespor da iyi bir para kazanmıştır. Herkese hayırlı olsun. - MURAT ÖZBOSTAN

4 kuş birden vurdu!

ALI KOÇ yönetimi "Win-win" kampanyasına devam ediyor. Vedat Muriqi transferi, sadece takımın güçlenmesi veya ihtiyacı için değil, en önemli rakibinden de önemli bir oyuncuyu eksiltmek için önemliydi. Başardılar. İşin takas yönünde de kazanım oldu. Oğuz Kağan gibi gelecek vadden bir genç, oynama şansı bulduğu anda İsmail Kartal'ın elinde gelişecek ve farklı hale gelecektir. Aynı karardaki üçüncü doğru budur. Vedat'ın, Ersun Yanal sisteminde kilit rolü olacak. Baskılı oyunu seven bir teknik adam için önde uzun ve yüksek top oynayacağı bir santrforu olması, sorunların yarısını çözmesi demek. Bir transferde dört kuş vuruldu, tebrikler. - GÜRCAN BİLGİÇ

Baskıya yenik düştü

TRANSFER oyuncunun isteği ile değil Rizespor'un zorlaması ile gerçekleşti. 'Ya Fenerbahçe'ye gidersin ya da sezon sonuna kadar kadro dışı kalırsın' ültimatomunun karşısında bir yıl top oynamamayı göze alamayan Vedat, bu baskıya yenik düştü. Bu transfer birazı para birazı sponsorluk anlaşmasıyla Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro'ya mal olacak. Sol ayaklı golcü Kruse'yi transfer eden Fenerbahçe'nin yine sol ayaklı golcü Vedat'ı alması Galatasaray'a karşı sürdürülen psikolojik kavganın hamlesidir. Ersun Yanal, Başkan Ali Koç ve yöneticiler bu transferi 'Eğer Vedat'ı Galatasaray alırsa yine şampiyon olur' konuşmalarından sonra yapma fikrini öne sürmüşler. Vedat, çalışkan bir golcü ancak Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi 4-4-2 oynatacak mı? - LEVENT TÜZEMEN