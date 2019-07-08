Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Mesut Özil’in paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

transfer haberleri! ’in paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

’de transfer heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Bu sezon kadrosuna kattığı isimler ile şampiyonluk için iddialı bir ekip oluşturan Fenerbahçe’de son olarak ortaya atılan iddiası milyonlarca taraftarı heyecanlandırdı. Kariyerine Arsenal’de devam eden yıldız futbolcunun sık sık sarı lacivertli takım ile ismi anılıyordu. Son olarak Mesut Özil’in yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi oturdu. Yapılan paylaşımdan sonra Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye geleceği belirtildi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri…

Giriş Tarihi: 8.7.2019 18:33 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 18:54
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Mesut Özil’in paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

'de transfer heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan ve ligi son haftalarda aldığı puanlarla 6. Sırada bitirebilen Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir girişle güçlü bir kadro oluşturma hedefiyle girdi. Bu bağlamda Max Kruse, Garry Rodriguez ve Vedat Muriç gibi isimlerle anlaşma sağlayan sarı lacivertli takım yıllardır hayalini kurduğu 'i kadrosuna katmaya çok yakın, Arsenal'da mutsuz olduğu bilinen yıldız futbolcunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, Arsenal'in de takımın en çok kazanan oyuncularından biri olmasından dolayı Mesut Özil'i göndermeye sıcak baktığı belirtildi. İşte Mesut Özil transferi ile ilgili tüm ayrıntılar…

FENERBAHÇE'DE MESUT ÖZİL BOMBASI! YILDIZ FUTBOLCU TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi ile ilgili tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Mesut Özil’in paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN