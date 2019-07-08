Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Mesut Özil’in paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

Fenerbahçe'de son dakika transfer heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan ve ligi son haftalarda aldığı puanlarla 6. Sırada bitirebilen Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir girişle güçlü bir kadro oluşturma hedefiyle girdi. Bu bağlamda Max Kruse, Garry Rodriguez ve Vedat Muriç gibi isimlerle anlaşma sağlayan sarı lacivertli takım yıllardır hayalini kurduğu Mesut Özil'i kadrosuna katmaya çok yakın, Arsenal'da mutsuz olduğu bilinen yıldız futbolcunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, Arsenal'in de takımın en çok kazanan oyuncularından biri olmasından dolayı Mesut Özil'i göndermeye sıcak baktığı belirtildi. İşte Mesut Özil transferi ile ilgili tüm ayrıntılar…

FENERBAHÇE'DE MESUT ÖZİL BOMBASI! YILDIZ FUTBOLCU TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi ile ilgili tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz…