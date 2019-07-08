Trabzonspor'a Kosovalı kanat: Donis Avdijaj

Trabzonspor genç oyunculara yatırımını sürdürüyor. Biri Bosna Hersekli 7 gence imza attıran bordomavililer, Schalke 04 altyapısında yetişen, o dönem "Geleceğin yıldızı" olarak gösterilen ancak özel hayatı nedeniyle zaman zaman eleştirilere maruz kalan Donis Avdijaj'la anlaştı. Kosovalı oyuncu bugün Trabzon'a gelecek ve 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Bonservisi elinde bulunan Avdijaj'a yıllık 250 bin Euro ödeme yapılacak. Geçtiğimiz sezon Williem formasıyla 18 maçta 8 gol, 6 asistlik performans sergileyen 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi disiplinsiz hareketleri nedeniyle mart ayında feshedilmişti.

LAZIO'NUN YUSUF AŞKI

TRABZONSPOR'UN genç yıldızı Yusuf Yazıcı İtalya basınında manşetleri süslemeye devam ediyor. II Messagero gazetesine göre; Lille'in 22 yaşındaki milli futbolcu için 20 milyon Euro'ya çıkması Lazio'yu pes ettirmedi. Bordo-mavili yönetime "Bizimle son bir görüşme yapmadan Lille'e satmayın" mesajı gönderildi. Bu arada RMC'ye konuşan Lille Başkanı Gerard Lopes, "Teknik kriterlerin yanında Yusuf, yaş kriterimize de uygun. Yusuf da Lille'in oyuncusu olmak istiyor" demişti.

CAMPİ GELİYOR

TRABZONSPOR, savunmaya ilk transferini gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, Estudiantes'in 28 yaşındaki stoperi Gaston Campi ile anlaştı. Arjantin ekibiyle de oyuncuyu kiralama konusunda el sıkışan Fırtına, Campi'yi Türkiye'ye davet etti. Yarın Türkiye'ye gelecek olan Arjantinli futbolcu, sözleşme imzaladıktan sonra hemen takımla idmana çıkacak. Geçen sezona Estudiantes'le giren Campi, devre arasında Portekiz ekibi Chaves'e kiralanmış ve 16 maçta 2 gol atmıştı.