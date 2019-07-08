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'nde heyecan başlıyor

'nde 1. ön eleme turu ilk maçları, yarın, 10 Temmuz Çarşamba ve 11 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2019 14:16
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 1. ön eleme turu ilk maçları, yarın, 10 Temmuz Çarşamba ve 11 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Yarın 3, çarşamba tek, perşembe ise 43 müsabaka yapılacak.

Yeni Malatyaspor'un 2. ön eleme turundaki rakibini belirleyecek Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Rigas (Letonya) eşleşmesinin ilk karşılaşması, 11 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak.

94 takımın mücadele ettiği turu geçenler, 16-17-18 Temmuz tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.

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