Fenerbahçe'de Mesut Özil çılgınlığı! Görüşmelerde son aşamaya gelindi...

Fenerbahçe'de 2 gündür Mesut Özil çılgınlığı yaşanıyor. Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Murat Sağlam, Allahyar, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Vedat Muriç ve Altay Bayındır'ın ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli takımının hedefininse Arsenal'ın Türk asıllı dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil olduğu konuşuluyor. İşte bu transfer haberine dair sıcak gelişme...
Giriş Tarihi: 9.7.2019 08:22Güncelleme Tarihi: 9.7.2019 08:44
Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar transferde düğmeye bastı. Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon tek hedef var. Şampiyonluk!