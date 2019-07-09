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İtalyan ekibi ’nin teknik direktörü , 'ın genç oyuncusu ’ün transferi için İstanbul’a geldi ve pazarlıklarda aktif rol aldı.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019
Igor Tudor, Dorukhan Toköz'ü almaya geldi

Beşiktaş'ın başarılı ismi Dorukhan, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla birlikte Avrupa'nın dikkatini üzerine çekti. Özellikle İtalya'dan birçok talibi bulunan oyuncu için daha önce resmi teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalan Udinese, 23 yaşındaki oyuncuyu rakiplerine kaptırmamak için girişimlerini hızlandırdı. Dorukhan'ı mutlaka takımında görmek istediğini belirten Tudor, bizzat transferi bitirmek için İstanbul'a geldi.

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Fofana ve De Paul'ü elden çıkaracak olan İtalyan ekibi, liste başına aldığı Dorukhan için daha önce 8 milyon Euro ile kapıyı çalmıştı. Tudor ve Udineseli yetkililerin bugün hem Dorukhan cephesiyle hem de Beşiktaş ile masaya oturacağı ve bonservis tekliflerini yükseltmeye hazır oldukları kaydedildi. Transfer yapmak için gelir yaratmak isteyen siyahbeyazlıların yönetimi en az 10 milyon Euro isterken, İtalyanların da bu rakama çıkmaya hazır olduğu öğrenildi. Başarılı ön libero geçen sezon 25 maçta 3 gol, 3 asist kaydetmişti.

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Igor Tudor, Dorukhan Toköz'ü almaya geldi
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