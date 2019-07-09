Vedat Muriqi'nin kardeşinden duygulandıran paylaşım

Vedat Muriqi babadan futbolcu... Kosovalı golcü, daha önce verdiği bir röportajda futbola başlama hikâyesini anlatırken, "Kosova'da başladım. En büyük sıkıntım babamın ölmesiydi. 7 yaşındaydım. Babam da futbolcuydu. Futbol oynarken hocası kampa almamış. Ona kızmış ve hentbola başlamış. Ülkenin en iyilerinden biri olmuş. Sonra futbola döndü ve sahada kalp krizi geçirip vefat etti. Annemin telkiniyle futbola başladım. Babam futbolcu olmamı çok istiyordu. Savaş dönemi zordu" demişti.



Golcü futbolcu, FBTV'de transfer haberini sundu ve "Vedat 4 yıl Fenerbahçe'de" dedi

YARIM KALMIŞ ÖYKÜNÜN DEVAMI

Hem G.Saray hem de F.Bahçe'yi 2.5 ay peşinden koşturan 25 yaşındaki oyuncu, önceki gün sarı-lacivertlilere 4 yıllık imza attı. Kardeş Nar çın Muriqi'nin sosyal medyadan paylaştığı mesaj ise baba-oğul hikâyesini gündeme getirdi. Kardeş Muriqi babasının futbol oynarken çekilmiş fotoğrafına, "Oğlun yeni bir başarıya daha imza atmak üzere babam. Senin yarım bıraktığını tamamlamak için var gücüyle çalışıyor… Özlemle" notunu düştü. Vedat'ın da alıntıladığı bu paylaşım, oyuncunun sadece kendi hayalleri değil, babasının yarım kalmış öyküsünü sürdürmek için olduğunu da bir kez daha hatırlattı.

Oğlun yeni bir başarıya daha imza atmak üzere babam. Senin yarım bıraktığını tamamlamak için var gücüyle durmadan çabalıyor... #özlemle?? pic.twitter.com/ox0BtXvR0d — Narçın Muriqi (@narcinmuriqi) 7 Temmuz 2019

Vedat, F.Bahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki kampına katıldı ve düz koşulara başladı.