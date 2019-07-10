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Transfer döneminde adı 'la anılan , ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2019 20:01 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 20:01
Adı Galatasaray'la anılan Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Bursaspor ile sözleşmesi sona eren Yusuf Erdoğan'ı transfer ettiğini, yayınladığı bir video ile açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan videoda, Kasımpaşa'da taraftarların ve futbolcuların bir aile olduğuna gönderme yapılırken, 26 yaşındaki futbolcu, "Ben de bu aile için omuz omuza mücadele etmeye geldim." ifadelerini kullandı.

Lacivert beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Yusuf Erdoğan, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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Adı Galatasaray'la anılan Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa'da
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