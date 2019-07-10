Audi Cup ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin de katılacağı turnuvanın detayları...

Fenerbahçe, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi takımları bir araya getirmeye hazırlanan Audi Cup'ta artık son düzlüğe girildi. Bulundukları ülkenin ve futbol camiasının önünde saygıyla eğildiği kulüplerin birbiriyle kıran kırana geçecek kupa savaşları heyecanlı anlara sahne olacak. Bu heyecana ortak olmak ve destekledikleri takımı turnuvada takip etmek isteyen futbolseverler Audi Cup ne zaman, saat, kaçta hangi kanalda başlayacak? gibi sorularla Google arama motorunda araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Peki temsilcimiz Fenerbahçe'nin de katılacağı Audi Cup ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak? İşte dev turnuvaya ilişkin tüm detaylar...

AUDİ CUP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin katılımcıları arasında bulunduğu Audi Cup'a ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;