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transfer haberleri! 'ye transferi açıklandıktan 1 saat sonra kiralandı

Transfer haberlerinde gelişmeleri baş döndürücü şekilde yaşanmaya devam ediyor... 'nin yaklaşık 1 saat önce transferini açıkladığı futbolcu, 'a kiralandı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2019 17:43 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 17:45
Son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'ye transferi açıklandıktan 1 saat sonra kiralandı

Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren İstikbal Mobilya 'da Başkan Erol Bedir, açıklamada bulundu. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 3 futbolcuyu renklerine bağladıklarını açıkladı.

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Son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'ye transferi açıklandıktan 1 saat sonra kiralandı
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