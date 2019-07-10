Son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'ye transferi açıklandıktan 1 saat sonra kiralandı

Transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri baş döndürücü şekilde yaşanmaya devam ediyor... Fenerbahçe'nin yaklaşık 1 saat önce transferini açıkladığı futbolcu, Kayserispor'a kiralandı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 10.7.2019 17:43Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 17:45
Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, açıklamada bulundu. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 3 futbolcuyu renklerine bağladıklarını açıkladı.