Denizlispor'da Kibong alacakları için TFF'ye başvurdu

Halen takımla antrenmanlarını sürdüren 30 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu kulübünü alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle TFF'ye şikayet etti. Takımla birlikte Afyonkarahisar kampında bulunan Mbamba'nın geçen yıldan kalan ödemelerini zamanında tahsil edemediği ve bu yüzden federasyona başvurduğu belirtildi. Yeşil-siyahlı yönetimin futbolcuyla bir görüşme yapacağı ve ödemelerin kısa süre içerisinde yapılacağını belirterek şikayetinden vazgeçmesini isteyeceği kaydedildi.

SEDAT'TA KİRALIK FORMÜLÜ

Öte yandan, Denizlispor, uzun süredir peşinden koştuğu Beşiktaş'ın Balıkesirspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Sedat Şahintürk'ün transferinde mutlu sona yakın. Yeşil-siyahlıların 23 yaşındaki futbolcuyu 600 bin Euro satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'tan kiralamak için anlaşmaya vardığı öğrenildi. Denizlispor, Ümit Milli Takım'daki performansıyla dikkat çeken Sedat'la daha önce prensipte anlaşmıştı.