Fenerbahçe - Boluspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe, Boluspor ile hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe - Boluspor maçının 13 Temmuz Cumartesi günü 19.00'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanması planlanıyor. Fenerbahçe - Boluspor maçını yayınlayacak kanal henüz açıklanmadı.

Boluspor'un resmi web sitesinden yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbol Takımımız, yeni sezon hazırlıkları ilk etabında ikinci hazırlık maçını Fenerbahçe ile oynayacak. Boluspor - Fenerbahçe hazırlık karşılaşması, 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 19.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak" denildi.

FENERBAHÇE-BOLUSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe ile Boluspor arasında 13 Temmuz'da oynanacak olan hazırlık maçının bilet fiyatları belli oldu. Müsabaka için numaralı tribün bilet fiyatı 60 lira olarak belirlenirken misafir tribün fiyatı 20 lira satışa sunuldu.



Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, kampın son günü olan 13 Temmuz'da Boluspor ile bir hazırlık maçı oynayacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak olan müsabakanın bilet fiyatları ise kırmızı-beyazlı ekibin resmi internet sitesinden açıklandı.

Yapılan açıklamada bilet fiyatları şu şekilde belirtildi:



Numaralı Tribün: 60 TL



Kapalı Tribün: 40 TL



Maraton Tribün: 20 TL



Kale Arkası Tribün: 20 TL



Misafir Tribün: 20 TL