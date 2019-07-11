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'nun 6. etabında ilk sıra Dylan Teuns'un

'nun (Le Tour de France) altıncı etabında, Bahreyn-Merida takımından Dylan Teuns ilk sırada yer aldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019 20:47 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 20:47
Fransa Bisiklet Turu'nun 6. etabında ilk sıra Dylan Teuns'un

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) altıncı etabında, Bahreyn-Merida takımından Dylan Teuns ilk sırada yer aldı.

Bu yıl 106'ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Mulhouse ve La Planche des Belles Filles arasındaki 160,5 kilometrelik altıncı etabında, 27 yaşındaki Belçikalı Teuns, 4 saat 29 dakika 3 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Trek-Segafredo takımından İtalyan Giulio Ciccone ikinci olurken, Wanty-Gobert ekibinden Belçikalı Xandro Meurisse yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Elde ettiği etap ikinciliği ile Giulio Ciccone, sarı mayoyu Deceuninck Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe'ten devraldı.

Organizasyonun 230 kilometrelik yedinci etabı, Belfort ve Chalon-sur-Saone arasında yarın yapılacak.

Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

Organizasyonun altıncı etabı sonunda genel sıralama şu şekilde:

1- Giulio Ciccone (Trek-Segafredo): 23.14.55

2- Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step): 23.15.01

3- Dylan Teuns (Bahreyn-Merida): 23.15.27

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Fransa Bisiklet Turu'nun 6. etabında ilk sıra Dylan Teuns'un
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