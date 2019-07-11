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kaç sattı? Açıklandı...

'da 2019-2020 futbol sezonu için 32 bin kombine satıldığı açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019 17:55 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 18:12
Galatasaray kaç kombine bilet sattı? Açıklandı...

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçlarının takip etmek isteyen sarı-kırmızılı taraftar için kombinelere yoğun ilgi gösteriyor. 11 Haziran Salı günü başlayan kombine yenilemede ilk gün satış rakamlarıyla son 7 sezonun rekorunu kıran Galatasaray, kombine kart genel satış dönemi sayısında da rekora koşuyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede 32 bin kombine aldı.

Kombine alan taraftarlar, Galatasaray'ın iç sahada oynayacakları Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçlarını izleyebilecek.

Sarı-kırmızılılar, kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Takımımızın Türk Telekom Stadyumu'nda elde edeceği yepyeni zaferlerine ortak olmak isteyen taraftarlarımız yeni sezon kombinelerine yoğun ilgi gösteriyor. Büyük Galatasaray taraftarının kulübümüze verdiği destek, duydukları inanç ve gösterdikleri yoğun ilgiye teşekkür ederiz" denildi.

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Galatasaray kaç kombine bilet sattı? Açıklandı...
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