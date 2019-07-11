Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kana Bıyık, Gazişehir Gaziantep yolunda

Kana Bıyık, yolunda

, son olarak Kayserispor'da forma giyen ve transfer gündeminde Beşiktaş ve Trabzonspor ile adı anılan Jean Armel Kana Bıyık ile prensipte anlaştı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 11:25
Kana Bıyık, Gazişehir Gaziantep yolunda

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık ile prensip anlaşmasına vardı.

AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, teknik direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda, son olarak Kayserispor forması giyen Kamerunlu defans oyuncusuyla temasa geçti.

Yapılan görüşmelerde 30 yaşındaki savunma oyuncusuyla prensipte el sıkışan kulüp yönetimi, Kana Bıyık'ı 14 Temmuz'da Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak 2. dönem kamp programına davet etti. Tarafların 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

2016-2017 sezonunun başında Fransız ekibi Toulouse'den Türkiye'ye gelen tecrübeli oyuncu, teknik direktör Sumudica ile Kayserispor'da beraber çalışmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kana Bıyık, Gazişehir Gaziantep yolunda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN