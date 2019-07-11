Son dakika Galatasaray orta sahasına La Liga’dan bomba isim! Terim o yıldız için düğmeye bastı…

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri sürüyor. Fernando'nun 4.5 milyon Euro bedel ile Sevilla kulübüne satılmasının ardından orta sahada transfer arayışına giren sarı-kırmızılı takım İspanya'dan sürpriz bir ismi kadrosuna katacak. Bunun yanında Süper lig ekiplerinden de bir oyuncuyla görüşme yapamaya hazırlanan Galatasaray yönetimi böylelikle orta sahaya 2 takviye birden yapmış olacak. Her iki transferde de Teknik Direktör Fatih Terim etkin rol oynayacak, işte son dakika Galatasaray transfer gelişmeleri…