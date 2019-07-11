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Son dakika orta sahasına ’dan bomba isim! Terim o yıldız için düğmeye bastı…

Süper Lig’in son şampiyonu , Fernando Reges’in son dakika Sevilla’ya satılmasıyla orta sahada kan kaybetmişti. Sarı-kırmızılı kulüp Fernando’yu aratmayacak bir isimi renklerine bağlamak isterken Fatih Terim’in radarına İspanya ’da forma giyen yıldız oyuncu girdi. Öte yandan süper lig ekiplerinden de bir oyuncuyla görüşmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar orta sahadaki yarayı bu iki isimle sarmayı düşünüyor. İşte Galatasaray hareketliliğine ilişkin son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 11.7.2019 07:54 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 08:11
Son dakika Galatasaray orta sahasına La Liga’dan bomba isim! Terim o yıldız için düğmeye bastı…

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda 22. şampiyonluğuna ulaşan 'da son dakika gelişmeleri sürüyor. Fernando'nun 4.5 milyon Euro bedel ile Sevilla kulübüne satılmasının ardından orta sahada transfer arayışına giren sarı-kırmızılı takım İspanya'dan sürpriz bir ismi kadrosuna katacak. Bunun yanında Süper lig ekiplerinden de bir oyuncuyla görüşme yapamaya hazırlanan Galatasaray yönetimi böylelikle orta sahaya 2 takviye birden yapmış olacak. Her iki transferde de Teknik Direktör Fatih Terim etkin rol oynayacak, işte son dakika Galatasaray transfer gelişmeleri…

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Son dakika Galatasaray orta sahasına La Liga’dan bomba isim! Terim o yıldız için düğmeye bastı…
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