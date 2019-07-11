Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a ikinci gol mü geliyor? Ersun Yanal çok istiyor...

Üç büyüklerden son dakika transfer operasyonu haberlerini özel olarak derlediğimiz haberimizde bulabilirsiniz. Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası elinde bir tek Umut Nayir ve Güven Yalçın kalan Beşiktaş'ta santrafor bölgesi için Fransız golcü ilk aday! Emre Mor ile anlaşan Galatasaray, santrafor arayışlarını sürdürüyor. Fenerbahçe ise Max Kruse, Emre Belözoğlu, Muriç ve Altay gibi isimlerin yanı sıra yeni transferlerle de görüşmeler artık son aşamalara geldi. Son dakika haberine göre Fenerbahçe, Galatasaray'ı uzun süre kadrosuna katmak için uğraştığı yıldız kanat oyuncusuyla anlaşma zemini arıyor... İşte tüm ayrıntılar!