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transfer haberi: 'den Galatasaray'a ikinci gol mü geliyor? Ersun Yanal çok istiyor...

Transfer imzaları birer birer atılırken transfer haberleri de üst üste geliyor! Transferin en hızlı takımlarından 'de şampiyonluk hedefi için yeni isimlerin imzası da an meselesi. Ligimizin en kaliteli yerli oyuncuları arasında yer alan , Fenerbahçe'ye çok yakın! Galatasaray ise hızlı başladığı transfer dönemine sakin şekilde devam ediyor. Transferde şimdiye kadar sessiz kalan Beşiktaş'ta iki isimle anlaşma söz konusu. Öte yandan Galatasaray'ın uzun süre kadrosuna katmak için kattığı yıldız oyuncu Fenerbahçe ile anlaşacak mı? Vedat Muriç'ten sonra Fenerbahçe'den ezeli rakibine ikinci gol mü geliyor? İşte son dakika transfer haberlerinin detayları...

Giriş Tarihi: 11.7.2019 10:25
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a ikinci gol mü geliyor? Ersun Yanal çok istiyor...

Üç büyüklerden transfer operasyonu haberlerini özel olarak derlediğimiz haberimizde bulabilirsiniz. Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası elinde bir tek Umut Nayir ve Güven Yalçın kalan Beşiktaş'ta santrafor bölgesi için Fransız golcü ilk aday! Emre Mor ile anlaşan Galatasaray, santrafor arayışlarını sürdürüyor. ise Max Kruse, Emre Belözoğlu, Muriç ve Altay gibi isimlerin yanı sıra yeni transferlerle de görüşmeler artık son aşamalara geldi. Son dakika haberine göre Fenerbahçe, Galatasaray'ı uzun süre kadrosuna katmak için uğraştığı yıldız kanat oyuncusuyla anlaşma zemini arıyor... İşte tüm ayrıntılar!

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a ikinci gol mü geliyor? Ersun Yanal çok istiyor...
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