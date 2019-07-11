Taylan Antalyalı Süper Lig'de kalmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un genç futbolcusu Taylan Antalyalı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki oyuncu, "Süper Lig'de devam etmek istiyorum. Bunu hocamla, yönetimle ve başkanımızla paylaştım. Onların da düşünceleri bana yardımcı olma yönünde. Biraz zaman alacak gibi gözüküyor ama umarım en kısa zamanda sonuçlanır" dedi.

"BİREYSEL OLARAK İYİ BİR SEZONDU"

Geçen sezonu değerlendiren Taylan Antalyalı, bireysel olarak iyi bir performans sergilediğini, takımı küme düştüğü için ise üzgün olduğunu dile getirdi. Taylan, "Benim için güzel bir sezon geçti. Dolu dolu ilk sezonumdu. Takımım küme düştüğü için mutsuzum tabii ki. Ne yazık ki istediğimiz gibi sonuçlandıramadık geçen sezonu. Son maça kadar, son dakikaya elimizden geleni yaptık. Gönül isterdi ki devam edelim ama olmadı. İnşallah bu ayrılık fazla sürmez" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK TAKIMLAR TARAFINDAN İSTENİLMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Hakkında çıkan transfer haberlerine de açıklık getiren Taylan Antalyalı, "Büyük takımlar tarafından istenilmek çok güzel bir duygu. Süper Lig'de devam etmek istiyorum. Bunu hocamla, yönetimle ve başkanımızla paylaştım. Onların da düşünceleri bana yardımcı olma yönünde. Biraz zaman alacak gibi gözüküyor ama umarım en kısa zamanda sonuçlanır" şeklinde konuştu.

"AVRUPA'DAN TEKLİFLER VAR"

Sadece Türkiye'den değil Avrupa'dan da teklifler aldığını açıklayan genç futbolcu, "Avrupa'dan da teklifler var. Bu teklifleri enine boyuna değerlendirip bir karar vermek istiyoruz. Burada kulübün menfaatleri de önemli. Hem kariyerim hem de kulübün açısından doğru kararı verip önüme bakmak istiyorum" dedi.

"AVCI, TERİM, KARAMAN ÇOK DEĞERLİ TEKNİK ADAMLAR"

Abdullah Avcı, Fatih Terim ve Ünal Karaman'ın çok değerli teknik adamlar olduğunu söyleyen Antalyalı, "Üç teknik direktör de çok kaliteliler. Kendilerini ispatlamış hocalar. Üçünden de iyi şeyler alacağımı düşünüyorum. Şu an nasıl olur, neresi olur bir fikrim yok, zamana bırakmak gerekiyor. Neresi olursa olsun çok şey öğreneceğimi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"HEDEFİM A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEK"

Hedefinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu vurgulayan Taylan, "Alt yaş gruplarında bütün formaları terlettim. Milli formayı giymek, tarif edilemez bir duygu. Şimdiki hedefim A Milli Takım'ın forması giymek ve uzun yıllar hizmet etmek. O hedef doğrultusunda çalışıyorum, umarım o formayı alır ve uzun yıllar giyerim" dedi.