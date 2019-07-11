Trabzonspor'da golcü transferi: Marcus Berg'te fark 500 bin Euro

Trabzonspor'un golcü transferindeki 1 numaralı hedefi olan Marcus Berg için yapılan girişimler sürerken rakamsal farklılık devam ediyor. Yapılan ilk görüşmede imza parası dahil olmak üzere Trabzonspor'dan yaklaşık 3 milyon Euro talep eden Berg, daha sonra bu rakamı 2 milyon Euro'ya kadar indirdi, Trabzonspor ise son rakam olarak 1 milyon 500 bin Euro'ya çıktı. Ancak her iki taraf da daha fazla fedakârlık yapmak istemeyince görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği belirtildi. Bütçesini zorlamamakta kararlı olan bordo-mavililerin, bonservisi elinde olan Berg'e son bir teklif olarak istediği rakamı şartlı bonuslar halinde vermeyi düşündüğü öğrenildi

Berg'in kariyer rakamları: 414 MAÇ - 227 GOL - 65 ASİST

İdmanda 2 sakatlık

TRABZONSPOR yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kondisyon çalışması ile başlayan ardından yarı sahada pas çalışması yapan bordo-mavili takımda futbolcuların oldukça hırslı olduğu gözlendi. Bu antrenman sırasında darbe alan Kamil Ahmet Çörekçi ile Cafer Tosun sakatlanarak çalışmayı yarıda bıraktı. İki futbolcunun sakatlık durumunun yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.

Campi geliyor

TRABZONSPOR'UN uzun süredir peşinde olduğu ve Estudiantes'le kiralanması için el sıkıştığı Gaston Campi bugün Trabzon'a geliyor. Arjantin ekibiyle 1 yıllık kiralama konusunda 700 bin Euro'ya anlaşan bordo-mavililer, 28 yaşındaki stoperi sağlık kontrolünden geçirdikten sonra resmi imzayı attıracak. Campi geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibi Chaves'e kiralanmış ve burada 16 maçta 2 gol kaydetmişti.