Ahmet Ağaoğlu, John Obi Mikel'e telefonla 150 forma sattı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önceki gün TS Club ve Passolig gişelerinde taraftarlarla buluşma etkinliğine dün de Akyazı TS Club'ta devam etti. Ancak başkanı bir sürpriz bekliyordu. Teknik Direktör Ünal Karaman ile futbolcular da yardım için tezgahın arkasına geçti. Başkan Ağaoğlu, Nijerya ile milli takım kampında olan yeni transfer Obi Mikel'e telefonla ulaşıp 150 forma satarken kaptan Jose Sosa da takım arkadaşları adına 2661 forma satın aldı.

'BUNCA YIL YANLIŞ İŞLER YAPMIŞIM'

Etkinlik öncesi forma satışının 2 bin rakamının altında kalacağı yönünde iddiaya giren ve kaybeden Başkan Ağaoğlu, "İşin içinde tezgah var. Hocam ve arkadaşlar sağ olsunlar büyük sürpriz yaptılar. Biz bize, omuz omuzayız. Her şey çok mükemmel. İnanılmaz keyif alıyorum. Bunca yılımı galiba farklı yerlerde yaşamışım. Aslında ben tezgah arkasında ya kasiyer olarak ya da tezgahtar olarak gerçekleştirmeliydim" dedi.

Altınordu ile Salih gerginliği

TRABZONSPOR'UN geleceğe yatırım için Altınordu'tan aldığı Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı antrenman performansları ile göz dolduruyor. Atakan'ı 18 yaşına girdiği için sadece yetiştirme bedeli ödeyerek oynatma hakkına sahip olan bordo-mavililer, henüz 17 yaşında olan Salih Kavrazlı'ya lisans çıkartamıyor. Bu oyuncuyu oynatmak için ailesi ve eski kulübü Görelespor'dan muvafakatname alan bordo-mavililer Altınordu'yu ise henüz ikna edemedi.