Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, 9 milyon Euro'ya Udinese yolcusu

Udinese'yi çalıştıran G.Saray'ın eski hocası Igor Tudor'un listesinin ilk sırasına koyduğu Dorukhan Toköz'ün transferi büyük ölçüde gerçekleşti. İki kulüp arasındaki görüşmelerde İtalyanlar 7 milyon Euro ile kapıyı açtı.

Ancak Beşiktaş "10 milyon Euro istiyoruz" deyince taraflar anlaşamadı. Pazarlıkların devamında ise Udinese teklifini 8 milyon Euro'ya çıkardı ancak bu da kabul edilmedi. Çizme ekibi yeni teklifini 9 milyon Euro olarak masaya getirdi ve büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Artık imza için son detaylar görüşülecek.

Geçtiğimiz sezonun başında Eskişehirspor'dan 800 bin TL yetiştirme bedeli ile kadrosuna kattığı Dorukhan için Udinese ile 9 milyon Euro (Yaklaşık 57 milyon 600 bin TL) karşılığında el sıkışan Beşiktaş, önemli bir işe imza atmış oldu. Eskişehir'e ödediği rakamın yaklaşık 72 katına genç yıldızını Udinese'ye satan yönetim, kasaya girecek parayla transfere hız verecek.