Emre Mor'a menajer şoku

Galatasaray'la anlaşan Emre Mor'un başı WBD Sports menajerlik şirketi ile belada. WBD Sport'un yöneticileri, Mor'un kendilerine yetki vermesine rağmen Galatasaray'a transferinde şirketi devreden çıkarmaya çalıştığını ve bu konuda yargıya gideceklerini açıkladı. Menajerlik şirketinin oyuncuya gönderdiği mektupta, "Galatasaray tarafından 7 Temmuz 2019 tarihinde bize, anlaşmayı doğrudan kulüple müzakere etmeye çalıştığınız bildirildi. Önümüzdeki 3 iş günü içinde sizden yanıt alamazsak hukuk ekibimiz gerekli adımları atacaktır" ifadeleri yer aldı.

Aslan, yeni Suarez'in peşinde!

Galatasaray'ın santrfor gündemine sürpriz bir isim dahil oldu. Uruguay'ın CA Juventud takımında forma giyen 22 yaşındaki Joaquin Zeballos ile Cimbom'un ilgilendiği açıklandı. Juventud'un başkanı Yamandu Costa, "Zeballos için Galatasaray'dan teklif aldık. Türk ekibiyle anlaşırsak transfer gerçekleşebilir" dedi. Uruguay'da 'yeni Suarez' olarak nitelendirilen Zeballos geçen sezon 14 maça çıkarken 11 gol atıp, 2 asist yaptı.