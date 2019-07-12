Galatasaray’ın transfer gündemindeki Ljubomir Fejsa kimdir? Ljubomir Fejsa kaç yaşında hangi mevkide oynuyor?

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olması nedeniyle kadroya takviyeler yapmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Ljubomir Fejsa transfer listesine aldı. Özellikle Ljubomir Fejsa isminin gündeme gelmesi ile birlikte birçok futbolsever 'Ljubomir Fejsa kimdir? Kaç yaşında nereli?' sorularına yanıt aramaya başladılar. Biz de Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık

LJUBOMİR FEJSA KİMDİR? LJUBOMİR FEJSA KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Sırbistan'ın Kula kentinde dünyaya gelen 30 yaşındaki futbolcu Fejsa, defansif orta saha pozisyonunda oynayabiliyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro değerinde.

Hajduk 1912 altyapısında futbola başlayan Fejsa, profesyonel takıma yükseldikten sonra iyi bir performans sergiledi. Hajduk 1912 kulübünde 38 maçta forma giyen Fejsa, 2 gol 2 asistle oynadı.

2008 yılında Partizan kulübüne 1,20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Partizan Belgrad'ta 63 kez forma giyen Fejsa, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

2011 yılında, 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Yunanistan ekibi Olimpiakos'un yolunu tutan Fejsa, bu kulüpte de 36 maçta sahaya çıktı ve 1 gol 1 asist kaydetti.

Son transferini 2013 yılında Portekiz ekibi Benfica'ya 4,5 milyon Euro bedelle yaptı.

Benfica'da bugüne kadar 164 kez forma giyen Fejsa, 2 gole imzasını attı.