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Gazişehir 'te 3 ayrılık, 5

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Gazişehir , yıldız futbolcu ile birlikte ve ’le de yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlı takım, Kana Bıyık, , , Sissoko ve ’la ise yeni sezon için büyük ölçüde anlaşma sağladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 15:36
Gazişehir Gaziantep'te 3 ayrılık, 5 transfer

Yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde devam eden Gazişehir Gaziantep'te transfer konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılan ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok fazla varlık gösteremeyen Senegalli futbolcu Moussa Sow'la yollar ayrıldı. Yine geçtiğimiz yıl kadroda bulunan Rıdvan Şimşek ve Erhan Çelenk'in de sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedildi.

KANA BIYIK, MUĞDAT, OLCAY, GÜRAY VE SİSSOKO TAMAM

Süper Lig için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Gaziantep ekibi, geçtiğimiz sezon Galatarasaray'da şampiyonluk yaşayan Muğdat Çelik'le 2 yıllık anlaşma sağladı. Bu oyuncunun dışında Kayserispor'dan Jean Armel Kana Bıyık, boşta olan Olcay Şahan, Akhisarspor'dan Güray Vural ve Abdoul Sissoko ile de büyük ölçüde anlaşma sağlayan Gazişehir Gaziantep, bahsi geçen oyuncuları 14 Temmuz'da başlayacak olan Topuk Yaylası kampına davet etti.

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Gazişehir Gaziantep'te 3 ayrılık, 5 transfer
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