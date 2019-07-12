Menemenspor'da Jallow bilmecesi!

Geçen sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk sevinci yaşayan Menemenspor'un transferde büyük bir skandala imza attığı iddia edildi!.. Gambiyalı golcü Lamin Jallow'u kadrosuna katmak isteyen İzmir temsilcisinin, isim karışıklığı nedeniyle yanlış oyuncuyu transfer ettiği ileri sürüldü. İşte iddialar ve Menemenspor Yönetimi'nin bu iddialara yanıtı...
Giriş Tarihi: 12.7.2019 13:49Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 13:51
Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor'da hafta başında anlaşma sağlandığı açıklanan Gambiyalı forvet Alpha Jallow'un sözleşmesi tartışmalı bir şekilde feshedildi.