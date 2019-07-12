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'da bilmecesi!

Geçen sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk sevinci yaşayan 'un transferde büyük bir skandala imza attığı iddia edildi!.. Gambiyalı golcü 'u kadrosuna katmak isteyen İzmir temsilcisinin, isim karışıklığı nedeniyle yanlış oyuncuyu ettiği ileri sürüldü. İşte iddialar ve Menemenspor Yönetimi'nin bu iddialara yanıtı...

Giriş Tarihi: 12.7.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 13:51
Menemenspor'da Jallow bilmecesi!

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor'da hafta başında anlaşma sağlandığı açıklanan Gambiyalı forvet Alpha Jallow'un sözleşmesi tartışmalı bir şekilde feshedildi.

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Menemenspor'da Jallow bilmecesi!
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