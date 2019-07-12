Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Muğdat Çelik Gazişehir Gaziantep ile anlaştı

ile anlaştı

, geçen sezonu 'da tamamlayan forvet oyuncusu ile prensipte anlaştı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 11:44
Muğdat Çelik Gazişehir Gaziantep ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, forvet oyuncusu Muğdat Çelik ile prensipte anlaştı.

AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, forvet mevkisi için geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Muğdat Çelik ile temasa geçti.

Yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varılan 29 yaşındaki golcü oyuncu, 14 Temmuz'da Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak 2. dönem kamp programına davet edildi. Gaziantep ekibinin Muğdat ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Kariyerinde 85 Spor Toto Süper Lig maçına çıkan Muğdat, bu sürede 9 gol attı. Geçen sezon Galatasaray formasıyla 10'u lig olmak üzere toplam 18 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu, 2018-19 sezonunda 4 kez fileleri havalandırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğdat Çelik Gazişehir Gaziantep ile anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN