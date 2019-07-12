Nemanja Djurisic, Beşiktaş'ta

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki Djurisic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Uzun forvet pozisyonunda görev yapan 2,03 metre boyundaki basketbolcu geride kalan sezonda Belçika ekibi Oostende'de forma giydi.

Nemanja Djurisic, 34 lig maçında; 10.3 sayı, 4.8 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde de Belçika ekibi ile 13 karşılaşmada sahaya çıkan Djurisic; 13.5 sayı, 4.9 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.