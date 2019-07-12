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'nun "Avrupa'dan 10 yıl men" cezası onandı

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (), UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun Arnavutluk Futbol Süper Ligi (Kategoria Superiore) takımlarından 'ya verdiği Avrupa müsabakalarından 10 yıllık men ve 1 milyon avro para cezasını onadı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019 17:19
Skenderbeu'nun Avrupa'dan 10 yıl men cezası onandı

CAS'tan yapılan açıklamada, mahkemenin Skenderbeu tarafından yapılan temyiz başvurusunun reddedildiği bildirildi.

Elde edilen kanıtlara dayanarak KF Skenderbeu'nun maçlarda şike yapmaktan sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunca verilen yaptırımların orantılı ve haklı olduğu ifade edildi.

Skenderbeu, 2018 yılının mart ayında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunca, kulübün Avrupa müsabakalarından 10 yıllığına men edilmiş ve bir milyon avroluk disiplin cezasına çarptırılmıştı.

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Skenderbeu'nun "Avrupa'dan 10 yıl men" cezası onandı
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