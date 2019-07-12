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Son dakika transfer haberi: 'da 'ye tarihi transfer çalımı! Yıldız oyuncuyla anlaşmaya varıldı

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 69 puanla şampiyon tamamlayan 'da, transferde hareketli saatler yaşanıyor. Transfer etmek için yoğun çaba harcamasına karşın Kosovalı forvet Vedat Muriç'i 'ye kaptıran Galatasaray'dan karşı hamle geldi. Sarı lacivertli kulübün üzün süredir transfer girişimlerini sürdürdüğü yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak için çalışmalara başlayan Galatasaray mutlu sona çok yaklaştı. İşte son dakika transfer haberinden detaylar...

Giriş Tarihi: 12.7.2019 19:40 Güncelleme Tarihi: 13.7.2019 03:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yıldız oyuncuyla anlaşmaya varıldı

, Spor Toto Süper Lig'de 69 puanla şampiyon olduğu sezonun ardından teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütüyor. Şu ana kadar Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz transferini tamamlayan sarı kırmızılılar renklerine bağlamak için yoğun çaba harcadığı harcadığı Vedat Muriç'i ise 'ye kaptırmıştı. Bu kez; Fenerbahçe'nin transferi için uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü yıldız oyuncu için girişimlere başlayan Galatasaray, transferde mutlu sona yakın.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yıldız oyuncuyla anlaşmaya varıldı
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