Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yıldız oyuncuyla anlaşmaya varıldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 69 puanla şampiyon olduğu sezonun ardından teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütüyor. Şu ana kadar Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz transferini tamamlayan sarı kırmızılılar renklerine bağlamak için yoğun çaba harcadığı harcadığı Vedat Muriç'i ise Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Bu kez; Fenerbahçe'nin transferi için uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü yıldız oyuncu için girişimlere başlayan Galatasaray, transferde mutlu sona yakın.