Spor Toto Süper Lig'de transferde gençler seçildi

Süper Lig'de transfer sezonunda hareketlilik devam ederken ligde geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da yoluna devam eden 15 takımın transfer yaş ortalaması düşüş gösterdi. Şu ana kadar gerçekleştirilen transferlerde çoğunlukla 30 yaş üstü oyuncuları tercih etmeyen ekiplerimizin aldıkları futbolcların yaşlarının ortalaması 25.5 oldu. Bu değer geçtiğimiz sezon 26.67, bir önceki sezon ise 26.62 olarak kayıtlara geçmişti.

EN GENÇ TRANSFERLER TRABZONSPOR VE GÖZTEPE'DE

Yenİ sezon öncesinde tahtası kapalı olan Ankaragücü transfer yapmazken, en genç transfer hamlelerini Göztepe ile Trabzonspor gerçekleştirdi. Göztepe şu ana kadar yaş ortalamasını 22'de, Trabzonspor ise 21.5'de tutmayı başardı. En yaşlı transferleri gerçekleştiren ise 20'lik Ozornwafor'un yanında, Adem (31), Jimmy (30), Babel (32), Şener (29) hamlelerini yapan 27.8 yaş ortalamalı G.Saray oldu.

30 YAŞ ÜZERİNDE 22 İMZA

Genç futbolcuların yüksek bedeller ile transferler gerçekleştirmesinin ardından bu sezon kulüpler 80 transferin sadece 22'ini 30 yaş ve üzeri futbolculardan gerçekleştirdi. Satış geliri elde etmek zorunda olan takımların 30 yaş ve üzeri oyuncu alma yüzdesi %27'de kaldı.

Nemanja Andjusic: Trabzonspor'un 22 yaşındaki transferi Andusic, Bosna Hersek Genç Milli Takımları'nda görev yaptı.

Allahyar: 18 yaşındaki Fenerbahçeli Allahyar İran Milli Takımı'nda da forma giriyor.

Ozornwafor: 300 bin Euro'ya G.Saray'a gelen 20'lik Ozornwafor Kayserispor'a kiralandı.