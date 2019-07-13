Beşiktaş, Holtby transferi için Başakşehir'le yarışıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hamburg'la sözleşmesi sona eren Lewis Holtby'yi gündemine alırken, bu futbolcunun transferi konusunda siyah-beyazlıların karşısına 2 önemli rakip çıktı.

Yunanistan Ligi'ni zirvede bitiren PAOK, Alman futbolcuyu kadrosuna katmak isterken, Beşiktaş'ın bu transfer konusunda bir diğer rakibi ise Süper Lig'den. Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde mücadele edecek olan Başakşehir, Holtby için girişimlerde bulunan bir diğer ekip oldu.

Orta saha konusunda Alman oyuncuyu kadrosuna katmak için çabalayan siyah-beyazlılar, bu futbolcunun bonservisinin olmaması nedeniyle de Holtby'yi ekonomik şekillerde transfer etmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve Beşiktaş'la görüşen Holtby, kendisini isteyen diğer ekiplerle de görüşerek son kararı verecek.

Öte yandan, Lewis Holtby için Hamburg'un da girişimde bulunduğu öğrenildi. Alman ekibi, sözleşmesi sona eren futbolcusuna yeni kontrat teklifinde bulunacak.?