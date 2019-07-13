Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş, Holtby transferi için Başakşehir'le yarışıyor

, Holtby transferi için 'le yarışıyor

'ın Hamburg'la sözleşmesi biten 'yi transfer etme çabalarında karşısına 2 önemli rakip çıktı. Yunanistan'ın takımı da Alman oyuncuyu kadrosuna katmak isterken, bir diğer kulüp ise Süper Lig'in güçlü ekiplerinden .

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 13.7.2019 12:00
Beşiktaş, Holtby transferi için Başakşehir'le yarışıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hamburg'la sözleşmesi sona eren Lewis Holtby'yi gündemine alırken, bu futbolcunun transferi konusunda siyah-beyazlıların karşısına 2 önemli rakip çıktı.

Yunanistan Ligi'ni zirvede bitiren PAOK, Alman futbolcuyu kadrosuna katmak isterken, Beşiktaş'ın bu transfer konusunda bir diğer rakibi ise Süper Lig'den. Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde mücadele edecek olan Başakşehir, Holtby için girişimlerde bulunan bir diğer ekip oldu.

Orta saha konusunda Alman oyuncuyu kadrosuna katmak için çabalayan siyah-beyazlılar, bu futbolcunun bonservisinin olmaması nedeniyle de Holtby'yi ekonomik şekillerde transfer etmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve Beşiktaş'la görüşen Holtby, kendisini isteyen diğer ekiplerle de görüşerek son kararı verecek.

Öte yandan, Lewis Holtby için Hamburg'un da girişimde bulunduğu öğrenildi. Alman ekibi, sözleşmesi sona eren futbolcusuna yeni kontrat teklifinde bulunacak.?

Beşiktaş'ta transfer bombaları peş peşe patlayacak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, Holtby transferi için Başakşehir'le yarışıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN