Beşiktaş'ta transfer bombaları peş peşe patlayacak

Transferin sessiz takımı Beşiktaş'a dün müjdeli haber geldi. Siyah-beyazlılar, finansal borçlarını yapılandırma anlaşmasını imzaladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Şirketimiz; Aktif Bank, Denizbank, Halk Faktoring ve Ziraat Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır. Hem kulübümüz hem de Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Bu yapılandırma ile ekonomik olarak rahat nefes alan Beşiktaş, gözünü transferlere çevirdi. Siyah-beyazlılar ilk olarak daha önce anlaştıkları Guimaraes'in Amerikalı hücum oyuncusu Tyler Boyd'a resmi imzayı attıracak.

24 yaşındaki Tyler Boyd, geçen sezonun devre arasında kiralık olarak geldiği Ankaragücü'nde 6 gol, 4 asist kaydetti.

VİTOR HUGO ONAY BEKLİYOR

Stoper ihtiyacı doğrultusunda da adımlarını temkinli atan Beşiktaş, 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Hugo ve kulübü Fiorentina ile büyük ölçüde anlaştı. İtalyan kulübü ile 2022'de sözleşmesi bitecek futbolcuyu kiralama konusunda el sıkışan siyah-beyazlılar, diğer alternatifi de değerlendiriyor. Meksika takımı Tigres'te forma giyen 27 yaşındaki stoper Timothee Kolodziejczak ile de ilgilenen Beşiktaş yönetimi, pazartesi günü teknik direktör Abdullah Avcı'yla görüşecek ve nihai kararını verecek. Kartal, ön libero için ise Malmö'de oynayan Fouad Bachirou ile temaslarını sürdürüyor.

QUARESMA ÜLKESİNE GİTTİ

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma Portekiz'e gitti. Ailevi nedenlerden dolayı ekstra izin alan 35 yaşındaki yıldız bir günlük iznin ardından bugün Riva'da başlayacak olan ilk çalışmada yer almayacak. Portekizli oyuncunun akşam idmanına yetişmesi bekleniyor.

MEDEL REKABETİ

Beşiktaş'la bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ayrılığı kafasına koyan Gary Medel için İtalya'dan Fiorentina ile Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya rekabet halinde. 32 yaşındaki Şilili ön liberonun 2014-2017 yılları arasında İnter'de forma giymiş olması nedeniyle İtalya'ya sıcak baktığı ve ayrılığa yakın olduğu öğrenildi.