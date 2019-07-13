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"'de olduğum için çok mutluyum"

'nin yeni transferi , sarı-lacivertli formayı giyeceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 13.7.2019 17:04
Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum

Yöneticilerden Selahattin Baki ile Ülker Stadı'nı gezen 28 yaşındaki futbolcu Garry Rodrigues, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Rodrigues, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için gurur duyuyorum. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum, çok özel hislere sahibim. Burada şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.

Taraftarların desteğinden dolayı motivasyonunun en üst seviyeye çıktığını da aktaran tecrübeli futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarının desteği her oyuncuyu mutlu eder. Bu sevgiyi karşılıksız bırakmayıp elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe gibi büyük takımların amacı her zaman şampiyon olmaktır. Şampiyonların amacı şampiyon olmaktır. Benim amacım da bu. Bu amaç doğrultusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

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