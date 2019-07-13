SABAH Spor yazarlarından transfer yorumları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

Gürcan Bilgiç: Dört takım arasında en anlaşılır oyuncuları Fenerbahçe transfer etti... Bilinen, performansı test edilmiş, ligi tanıyan futbolcular. Hiçbirine, "Neden?" demedik.

Dört takım arasında en anlaşılır oyuncuları Fenerbahçe transfer etti... Bilinen, performansı test edilmiş, ligi tanıyan futbolcular. Hiçbirine, "Neden?" demedik. Levent Tüzemen: G.Saray iki yıl üst üste şampiyon olurken en önemli etken güçlü bir omurgaya sahip olmasıydı. Bu omurga Beşiktaş ve Trabzonspor'da var ama henüz Fenerbahçe'de yok

SORU: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer dönemini nasıl geçiriyor? Alınan futbolculara bakarsak lig için nasıl bir değerlendirme yapabiliriz?

MURAT ÖZBOSTAN: Yusuf ve Abdülkadir kalırsa Trabzonspor zirveye oynar

GALATASARAY kulübesi için faydalı işler yaptı. En büyük sorunu Diagne. Kimse bu adamı istemiyor. Elde kalırsa Galatasaray için arıza olur. Babel önemli bir isim ama 9.5 milyon Euro gibi bir borcun altına girmek doğru değil. Yerine başka bir futbolcu da alınabilirdi. Galatasaray için transfer bitmedi. Bekleyip görmek lazım. Fenerbahçe ciddi rakamlar harcıyor. Kruse, Vedat, Rodrigues, Emre, Altay... Hepsi de iyi futbolcular. Yabancılar için diyeceğim şu: Kimi alırsanız alın önemli olan bu yabancıların Samandıra'nın havasına uyması. Siz bu oyuncuları takıma, camiaya adapte edemiyorsanız verim de alamazsınız. Fenerbahçe 11'i bana göre şekillendi. Beşiktaş'ın parası yok. Transfer yapamıyor. Mevcut kadro korunursa ligde iş yapabilir.. Ama camiada genel bir mutsuzluk var. Bu hava kaybolmazsa Beşiktaş bu sezon ilk 3'e bile giremez. Trabzonspor, genç ve tecrübe karışımına devam ediyor. Asıl önemlisi camia, yönetim, taraftar ve futbolcuların harika bir enerjisi var. Yusuf ve Abdülkadir kalırsa şampiyonluğa oynar..

GÜRCAN BİLGİÇ: F.Bahçe yeni sezonda daha farklı olacağını gösterdi

Chrıstoph Daum, "Türkiye'de transfer yapmanın, forvet almak olduğunu sanıyorlar" diyerek aslında bakış açısını özetlemişti. Finansal krizde bulunan dört kulübün üçü (Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray) aslında önceliği kadroyu korumaya verdiler. Yeni yüzler için bütçe oluşturmanın peşine düştüler ve mali kriterler içinde uygun olanı kolluyorlar. Fenerbahçe'nin hareketli olması kadar doğal bir şey yok. 10 oyuncuyu gönderdi, yabancı kontenjanında yer açtı. Oyuncu satmak için de fırsatı var. Dört takım arasında en anlaşılır oyuncuları Fenerbahçe aldı. Bilinen, performansı test edilmiş, ligi tanıyan futbolcular. Hiçbirine "Neden?" demedik. Bunun için taraftar kampanyası ile bir bütçe oluşturdu ve nefes alma süresinde de uzun zamandır hazırlık yaptıklarını kanıtladılar. Yeni sezon için de diğerlerine göre geçen sezondan daha farklı olacağını gösteren Fenerbahçe oldu. Kadro kalitesiyle Galatasaray iddiasını koruyor, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın oyununa dokunuşunu bekleyip göreceğiz. Trabzonspor genç kadrosuna güveniyor.

İSKENDER GÜNEN: Yeniden yapılanma sezon başında problem yaratabilir

BANKALAR Birliği'nin borç yapılandırmasından sonra kulüpler rahat bir nefes aldı ama umut etmek gerekir ki, bugün gelinen nokta geçmişte olduğu gibi yüksek rakamlı transferler getirmez. Görünene göre her takım kendi bütçe yapısına göre transfer yapmak istiyor. Süper Lig'de şampiyonluklar yaşayan dört takımın transferlerine bakacak olursak Fenerbahçe'nin diğerlerine göre daha önde olduğu gerçeğini görmekteyiz. Fakat Fenerbahçe yeniden bir yapılanma içerisinde olduğu için lig başlangıcında bir takım sorunlar, sancılar ortaya çıkacaktır. Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla yeni bir sayfa açtı. Abdullah Avcı, Başakşehir'de bir sistem takımı yarattı. Her ne kadar bu sistem şampiyonlukla taçlanmasa da lige renk kattığı bir gerçek. Bu renk Beşiktaş'ta da olacaktır. Galatasaray ise oturmuş bir kadroya sahip. Babel takıma katkı yapabilecek yeterlilikte. Geçen yılın çift kupalı şampiyonu, bu sezona da avantajlı durumda başlayabilir. Trabzonspor, geçen sezon yıllardır yaptığı transfer yanlışlarından geriye dönmenin meyvelerini aldı. Altyapıdan çıkardığı oyuncularla kimsenin beklemediği başarıya imza attı. Bu sezon Obi Mikel dışında genç oyuncuları kadroya katması bana göre doğru bir tercih. Eğer alınan genç oyunculardan iki ya da üç tanesi istenilen katkıyı sağlayabilirse bundan Trabzonspor kazançlı çıkar. Geçen yıla göre daha başarılı olabilecek potansiyele sahipler.

BÜLENT TİMURLENK: Avrupa'da golcüsüne zulüm yapan 2 kulüpten biri G.Saray

FENERBAHÇE neredeyse kadroyu sil baştan yapıyor ama kumar oynamıyorlar. Kruse, Emre ve gelirse Rodrigues, Ndiaye gibi isimler mantıklı. Vedat transferi ile de zafer kazanılmış havası var. Fenerbahçe'nin eksiği belli: Stoper ve 6 numarada oynayacak oyuncu. Beşiktaş ise transferde sıkıntılı durumda. Abdullah Avcı'nın kafasında mutlaka yeni isimler vardır ama son 15 günde Boyd dışında bir aksiyon yok. Dorukhan'ın satılması sezon hedeflerini saptırabilir. Trabzon'da başkan Ağaoglu, çok usta bir yöneticilik sergiliyor. Bonservissiz alınan Obi Mikel büyük katkı sağlar. Yusuf Yazıcı'ya gelen 20 milyon Euro üstü bir teklife başkanın "Hayır" diyeceğini sanmıyorum. Bu da transferde Trabzonspor'un elini rahatlatır. Kadrosunda Kostas varken Galatasaray, Vedat transferinde gereksiz bir rekabete girdi. Dünyada Banega'dan başka orta saha oyuncuları da var. Geçen sezon da Modeste'den başka santrfor yokmuş gibi transferin son gününe kadar beklemişlerdi. 6 ve 8 numara mevkileri boşta. Feghouli'nin Afrika Kupası yorgunluğundan dolayı Emre Mor gelirse ligin ilk haftalarında şans bulabilir. Babel ve Adem de kadro derinliği için nokta transferler. Avrupa'da santrforuna zulüm yapan iki kulüp var: Biri yönetimi ve hocasıyla İnter. İcardi'yi kapısının eşiğinde tutuyorlar. Diğeri de sosyal medyada genç yaştaki taraftarlarının golcüsünü linç ettiği Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takım olan Galatasaray, Diagne gidecek x, y, z gelecek diye kadroyu kurmamalı.

LEVENT TÜZEMEN: Fernando ve Ndiaye'nin yeri dolmazsa omurga çatlar!

TRANSFERDE Fenerbahçe'nin gövde gösterisi sürüyor. Galatasaray transferi ayağını yorganına göre uzatarak yapıyor ve bonservisi olmayan oyunculara gidiyor. Beşiktaş ise bütçesi doğrultusunda hareket ediyor. Trabzonspor nokta transferler yapıyor. Örneğin Obi Mikel birçok sorunu giderecektir ve kalite katacaktır. Babel, Adem, Şener ve Jimmy ligi bilen kaliteli ve tecrübeli oyuncular. Ancak Fernando ve Ndiaye ikilisinin yerine nokta transferler yapılmazsa Galatasaray'ın omurgası çatlar. Geçen sezon birçok oyuncuyu alan, devre arasında da birçok isimle sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan oyunculara el attığı gibi, Galatasaray'ın peşinde olduğu isimleri de transfer etmeyi planlıyor. Max Kruse en isabetli transfer. Alman golcü Fenerbahçe'nin hücum gücünü artıracaktır. Bir takımın şampiyon olması çok oyuncu almasıyla gerçekleşmez. Fenerbahçe'nin asıl sorununun savunmanın göbeği olduğunu düşünüyorum. Kale de hâlâ soru işareti. Galatasaray iki yıl üst üste şampiyon olurken en önemli etken güçlü bir omurgaya sahip olmasıydı. Bu omurga Beşiktaş'ta ve Trabzonspor'da var ama henüz Fenerbahçe'de yok.