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'da ve taraftarları kırmadı

Kulübü Başkanı ve Teknik Direktör , bordo-mavili taraftarların isteğini geri çevirmeyerek 15 Temmuz Pazartesi gününe kadar basına ve taraftarlara kapalı olması planlanan antrenmanları açtı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2019 12:51
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman taraftarları kırmadı

Yeni sezon hazırlıklarını Trabzon'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yoğun tempoda sürdüren Trabzonspor, bugün gerçekleştireceği antrenmanı basına ve taraftara açtı.

Forma ve kombine satışları sırasında Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na ve Teknik Direktör Ünal Karaman'a özellikle gurbette yaşayan taraftarlardan yoğun talep gelmesi üzerine 15 Temmuz Pazartesi gününe kadar basına ve taraftara kapalı olması planlanan antrenmanlar Teknik Direktör Ünal Karaman'ın uygun bulmasıyla açıldı.

İsteklerine olumlu yanıt alan bordo-mavili taraftarların bu akşam saat 18.00'de gerçekleştirilecek olan antrenmanı yakından izleyerek takımlarına destek olacaklar.

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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman taraftarları kırmadı
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