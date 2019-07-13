Trabzonspor'da forma kampanyasına futbolculardan destek

Trabzonspor'un geçen sezon yakaladığı takım olgusu yeni sezon öncesi de kendini gösteriyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun önceki gün forma satışı için yaptığı tanıtıma teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcuların yaptığı 'sürpriz baskın' ve aldıkları 2661 adet forma bordomavililerin yakaladığı takım ruhunun yeni bir göstergesi olarak kabul edildi. Karaman 261 forma alırken, futbolcular arasında ilk sırada 200 forma ile kaptan Sosa yer aldı. K.Ahmet, Nwakaeme ve Onazi de 161'er forma ile üçüncü sırayı paylaştılar. Takımın yeni yabancıları Mikel'in 150, Andjusic ve Avdijaj'ın da 80'er forma almaları 'çabuk ısındılar' diye yorumlandı.

Forma alan diğer isimler ise şöyle: Yusuf Yazıcı-Abdülkadir Ömür (150), Abdulkadir-Uğurcan (120), Doğan- Hüseyin (100), Hosseini (80), Novak (110), Cem Akpınar-Arda-, Taha Tunç-Rahim Dursun (50). Teknik heyetten Hüseyin Cimşir-Metin Aktaş ise 61'er forma alarak katkı sağladı.

200 FORMA ALDI: Kaptan Sosa takımda en fazla forma alan oyuncu olurken, saha içinin yanı sıra saha dışında da genç futbolculara örnek olmayı sürdürüyor.

Berg süre istedi

TRABZONSPOR'DA forvet arayışları sürerken sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Bordo-mavililer RSC Anderlecht takımında forma giyen 30 yaşındaki Hırvat forvet oyuncusu Ivan Santini ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak oyuncu bu görüşmede takımından ayrılmak istemediğini belirtince transfer olumsuz sonuçlandı. Listedeki bir diğer isim olan Marcus Berg'e Krasnodar'ın da talip olduğu ve İsveçli oyuncunun Rus ekibi ile yapacağı görüşmelerden sonra bordo-mavililere yanıt vereceği ifade edildi.

61 numara bu sezon Parmak'ın

TRABZONSPOR'DA, şehrin plaka kodu olan 61 numaralı formayı geçtiğimiz sezon Abdülkadir Ömür giymişti. Bu sezon 10 numaralı formayı tercih eden Abdülkadir Ömür'ün yerine 61 numaralı formayı ise Abdulkadir Parmak giyecek. Parmak, yaşadığı mutluluğu ve heyecanı sosyal medyada paylaşarak kendisine formayı layık görenlere teşekkür etti.