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'nda ilk finalist

'nda yarı final maçında , 'u uzatmada Dylan Bronn'un kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2019 23:35
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist Senegal

Tunus'u 1-0 yenen Senegal, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükseldi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Senegal ile Tunus, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.

Tunus'ta 75. dakikada Sassi, Senegal'de ise 81. dakikada Saivet, kullandıkları penaltı atışlarından yararlanamadı.

Mücadelenin normal süresinin 0-0 sona ermesiyle uzatma bölümüne geçildi. Senegal, Bronn'un 101. dakikada kendi kalesine attığı golle maçı 1-0 kazandı.

2002'de finale çıkarak turnuvadaki en iyi derecesine ulaşan Senegal, 17 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

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2019 Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist Senegal
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