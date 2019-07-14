Bolu Beyi F.Bahçe

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Boluspor'u 2-0 yendi. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri, 9. dakikada Moses ile 65. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci kaydetti. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Tolga, böylece ilk maçında ağları sarsmış oldu. Kanarya, mücadeleye Berke, Serdar Aziz, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail, Ozan Tufan, Tolgay, Mehmet Ekici, Alper, Moses, ve Allahyar 11'iyle başladı. Kampa sonradan katılan Eljif Elmas, Hasan Ali, Zajc, Max Kruse, Vedat Muriqi ve Emre Belözoğlu kadroya dahil edilmedi. Karşılaşmayı sportif direktör Damien Comolli de kenardan takip etti.Teknık Direktör Ersun Yanal, Boluspor ile oynanan hazırlık maçını drone ile takip etti. Topuk Yaylası'ndaki idmanları da drone ile çektiren Yanal, dünkü mücadeleyi gökyüzünden izleyip öğrencilerinin performans analizlerini çıkarttı.