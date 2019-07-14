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Evkur 'da Hadebe imzayı attı

E.Y. Malatyaspor, Kaizer Chiefs'de forma giyen Teenage Hadebe'yi renklerine bağladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2019 18:31 Güncelleme Tarihi: 14.7.2019 18:33
Evkur Yeni Malatyaspor'da Hadebe imzayı attı

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden E.Y. Malatyaspor, Güney Afrika takımı Kaizer Chiefs'de forma giyen Zimbabveli savunma oyuncusu Teenage Hadebe'yi renklerine bağladı. 23 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzaladıktan sonra bugün başlayan Topuk Yaylası kampına katıldı.

Hadebe imza töreninin ardından sağlık kontrolünden geçti. Zimbabveli oyuncu daha sonra takımın kampına katıldı.

Türkiye'yi UEFA Avrupa Kupası'nda temsil eden Evkur Yeni Malatyaspor,transferde listesindeki oyuncularla görüşmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Fenerbahçe' den ayrılan Mehmet Topal için de girişimde bulunduğu öğrenildi.

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Evkur Yeni Malatyaspor'da Hadebe imzayı attı
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