F.Bahçe Kulübü: Bedava aldık

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Transfer sezonunun hareketli takımlarından Fenerbahçe Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Allahyar gibi oyunculardan sonra bir ismi daha kadrosuna kattığını açıkladı. Al-İttihad forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Rodrigues resmen sarı lacivertli takıma transfer oldu ve yeni formasını sırtına geçirdi. İşte Fenerbahçe'nin yaptığı o açıklama: "Rodrigues'i satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak ve bedelsiz bir şekilde kadromuza kattık. Rodrigues'in gece 02:00'da gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu. Garry Rodrigues'e çubuklu formayla başarılar dileriz."