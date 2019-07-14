Hazır olmak için gaza basmalı

BUGÜN NELER OLDU

Arap yarımadasında antrenörlük yapmış isimlerden Bülent Bölükbaşı,Spor'a o bölgede futbol oynamış oyuncuların idman performanslarıyla ilgili konuştu. Bölükbaşı, "dedi. Katar'da uzun süre Bülent Uygun'un yardımcı antrenörlüğünü yapan Bölükbaşı, Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'nin yolunu tutan Garry Rodrigues'in durumunu hakkında da bilgiler verdi. Hem Suudi Arabistan hem dehoca, bu durumunda Rodrigues'in fiziksel durumunu da aşağı çekmiş olabileceğini ifade etti.BU bölgelerde oyuncuların nasıl bir futbol hayatları olduğunu da açıklayan Bölükbaşı şunları söyledi:olması nedeniyle futbolcular akşam 5-6'ya kadar denizlerde plajlarda oluyorlar. Sonrasında sıcaklık müsaade ederse antrenman yapılır.Lige adapte olması için temposunu artırması gerekecek."ARAP yarımadasında yer alan ülkelerde sıcaklık nedeniyle oyuncular limitlerini biraz zorladığınızda hemen bağları atıyor. Bu yüzden de yüklenmeyi minimum düzeyde tutmak zorunda kalıyorsunuz. Oyuncu da kendini riske atmak istemiyorARAP yarımadasında yer alan ülkelerde sıcaklık nedeniyle oyuncular limitlerini biraz zorladığınızda hemen bağları atıyor. Bu yüzden de yüklenmeyi minimum düzeyde tutmak zorunda kalıyorsunuz. Oyuncu da kendini riske atmak istemiyor