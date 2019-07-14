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Hazır olmak için gaza basmalı

“Hava sıcaklığının yüksek seviyelerde olması nedeniyle oyuncular akşam 5-6’ya kadar denizlerde, plajlarda oluyorlar. Sonrasında sıcaklık müsaade ederse antrenman yapılır”.“Biz ’da günü çift antrenmanla hiç kapatamadık. Bu durum Rodrigues’te de olabilir. Lige adapte olması için temposunu artırması gerekecek. Oyuncu avantajlı çünkü kampa yetişiyor”.

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2019
Hazır olmak için gaza basmalı
Arap yarımadasında antrenörlük yapmış isimlerden Bülent Bölükbaşı, SABAH Spor'a o bölgede futbol oynamış oyuncuların idman performanslarıyla ilgili konuştu. Bölükbaşı, "Orada iklim nedeniyle haftada 3-4 antrenman ancak yapılıyor. Bu yüzden lige adapte için tempoyu artırmalı" dedi. Katar'da uzun süre Bülent Uygun'un yardımcı antrenörlüğünü yapan Bölükbaşı, Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'nin yolunu tutan Garry Rodrigues'in durumunu hakkında da bilgiler verdi. Hem Suudi Arabistan hem de Katar gibi ülkelerde sıcaklığın etkisiyle kaliteli antrenman sayılarının haftada 3-4'ü geçemediğini belirten deneyimli hoca, bu durumunda Rodrigues'in fiziksel durumunu da aşağı çekmiş olabileceğini ifade etti.

AKŞAMA KADAR DENİZ VE PLAJDA ZAMAN GEÇİRİYORLAR
BU bölgelerde oyuncuların nasıl bir futbol hayatları olduğunu da açıklayan Bölükbaşı şunları söyledi: "Hava sıcaklığının anormal seviyelerde olması nedeniyle futbolcular akşam 5-6'ya kadar denizlerde plajlarda oluyorlar. Sonrasında sıcaklık müsaade ederse antrenman yapılır. Biz Katar'da günü çift antrenmanla hiç kapatamadık. Bu durum Rodrigues'te de olabilir. Lige adapte olması için temposunu artırması gerekecek."

YÜKLEME YAPINCA BAĞLARI ATIYOR
ARAP yarımadasında yer alan ülkelerde sıcaklık nedeniyle oyuncular limitlerini biraz zorladığınızda hemen bağları atıyor. Bu yüzden de yüklenmeyi minimum düzeyde tutmak zorunda kalıyorsunuz. Oyuncu da kendini riske atmak istemiyor.
Fenerbahçe'nin bu konuda avantajı oyuncunun kampa yetişmiş olması. Al Ittihad ile Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldık. Gücü sınırlı bir ekip, zaten ligde de son haftalarda kalmayı garantilediler."
ARAP yarımadasında yer alan ülkelerde sıcaklık nedeniyle oyuncular limitlerini biraz zorladığınızda hemen bağları atıyor. Bu yüzden de yüklenmeyi minimum düzeyde tutmak zorunda kalıyorsunuz. Oyuncu da kendini riske atmak istemiyor. Fenerbahçe'nin bu konuda avantajı oyuncunun kampa yetişmiş olması. Al Ittihad ile Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldık. Gücü sınırlı bir ekip, zaten ligde de son haftalarda kalmayı garantilediler."

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Hazır olmak için gaza basmalı
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