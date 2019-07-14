Trabzonspor’a kaleci takviyesi

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Trabzonspor'da transfer bitmiyor. Kadrosunu Obi Mikel, Andjusic ve Avdijaj gibi kaliteli yabancılarla güçlendiren bordo-mavililer, bir yandan da gençliğe yatırımı sürdürüyor. Daha önce Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Ahmet Sarı, Fıratcan Üzüm, Atakan Gündüz, Salih Kavrazlı ve Taha Tunç ile anlaşan Karadeniz ekibi, son olarak Adanaspor'un genç kalecisi İrfan Can Eğribayat transferinde de mutlu sona ulaştı. Adanaspor ile 100 bin Euro bonservis bedeli için anlaşan Trabzonspor, genç kaleciyi de Trabzon'a davet etti. Çeşitli kategorilerde milli formayı da giyen 21 yaşındaki İrfan Can Eğribayat, Adanaspor forması ile de 49 maça çıktı.İrfan Can'ın gelişi ile Trabzonspor'un 3 kalecisinin yaş ortalaması da 20.6 oldu. Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır 23, Arda Akbulut da 18 yaşında.Trabzonspor iç transferde Jose Sosa ile sözleşmesini uzatmak ve ücretinde indirime gitme noktasında görüşmelere başladı. Trabzon'da çok mutlu olan Arjantinli oyuncunun sözleşmesini bir yıl daha uzatmak isteyen bordo-mavililer, Sosa'nın yıllık aldığı 3 milyon 500 bin Euro'yu da daha makul seviyelere çekmek istiyordu. Bu konuda oyuncu ve menajeriyle bir süredir yapılan temaslar sonucunda resmi görüşmeler başladı.Trabzonspor yönetimi, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun verdiği Avrupa Ligi gelirinin yüzde 50'sine el koyulması kararı nedeniyle CAS'a başvurdu. KAP'ta yer alan açıklamada, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun el koyma kararına CAS nezdinde itiraz edilerek, bunun tamamen kaldırılması ve elde edeceğimiz ödül paralarının kulübümüze bırakılması talep edilmiştir" denildi.