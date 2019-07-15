Real Betis'ten Miha Zajc harekatı! Fenerbahçe ile temasa geçti

İspanyol ekibi Real Betis, Fenerbahçe kulübüne bir yazı göndererek Miha Zajc'ın fiyatı için nabız yokladı. Sarılacivertlilerden 9 milyon Euro yanıtını alan Real Betis yöneticilerinin gözü korktu. Bu arada Topuk Yaylası kampında Ersun Yanal'ı en fazla hayal kırıklığına uğratan isim Zajc oldu. Dinamo Kiev'in de 5 milyon Euro teklif ettiği fakat Damien Comolli'nin satılmasına izin vermediği 25 yaşındaki Sloven oyuncunun her an takımdan ayrılacakmış tavırları yüzünden kendisini tam olarak takıma veremediği gelen bilgiler arasında.

JAILSON İTALYA YOLCUSU

TEKNIK direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda düşünmediği Jailson için İnter'in yaptığı 10 milyon Euro'luk teklif, yönetimi harekete geçirdi. Şampiyonluk kovalayacak kadro kurmak isteyen ve transfere kaynak yaratmaya çalışan sarılacivertliler, bu teklife 'evet' demeye hazır. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu da Avrupa kupalarında mücadele edecek bir takıma gitmek ve forma konusunda daha fazla şans yakalamak istiyor.

ALI KOÇ'TAN 15 TEMMUZ MESAJI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle ilgili dün şu mesajı yayınladı: "15 Temmuz aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen FETÖ terör örgütünün hayata geçirdiği darbe girişimi olarak tarihimize kazınmıştır. Türk Milleti o gün Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde harekete geçmiş; Hükümeti, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı askerleri ve Atamızın "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözleriyle büyük bir sorumluluk yüklediği vatandaşlarıyla, topyekün birlik ve beraberlik içerisinde bu hain saldırıya karşı koymuştur."